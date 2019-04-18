Эксперты Роскачества проверили кефир в российских магазинах

Специалисты Роскачества проверили 11 торговых марок кефира, продаваемых в российских магазинах.

Исследование касалось кисломолочной продукции из Рязанской, Вологодской, Свердловской, Саратовской, Тульской, Тверской и Ярославской областей, Санкт-Петербурга, Чувашии и Башкирии.

Эксперты проверили продукцию по 35 параметрам качества и безопасности. В результате высшую оценку (5 баллов) получили торговые марки «Ярмолпрод», «Молочная благодать», «Свитлогорье». Далее идут «Бежин луг» и «Веселый молочник» (4,89 балла), «Дмитрогорский продукт» (4,82 балла).

Уточняется, что кефир марок «Амка», «Белое облако», «Волжские просторы», «Из Вологоды» набрал по 4 балла. На последнем месте оказалась торговая марка «Пискаревский» с итоговым баллом 2,5.

В целом в кефире не было обнаружено опасных количеств радионуклидов и хлорорганических пестицидов. В норме оказались микробиологические показатели.

Согласно результатам экспертизы, следовые количества антибиотиков тетрациклиновой группы найдены в кефире девяти торговых марок, группы пенициллинов — в напитке одной торговой марки. Количества не превышают установленных законом норм.

Напомним, ранее в Роскачестве рассказали, как правильно выбрать кефир.