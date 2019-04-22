Официальные результаты выборов президента Украины станут известны 30 апреля

Официальные итоги голосования во втором туре президентских выборов на Украине объявят в конце апреля. Об этом заявил замглавы ЦИК Евгений Радченко.

По его словам, предварительные результаты выборов, по электронным протоколам, ориентировочно станут известны через два-три дня.

«Мы сможем установить и объявить точные результаты ориентировочно 30 апреля», — цитирует Радченко сайт ТСН.

Второй тур выборов президента Украины состоялся в воскресенье, 21 апреля. По результатам обработки 70% протоколов Владимир Зеленский набрал около 73% голосов. Петр Порошенко уже признал поражение на выборах.

Ранее сообщалось, что МВД Украины получило более 1 160 сообщений о нарушениях на выборах президента страны.