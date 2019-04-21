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Порошенко признал поражение на выборах президента Украины

22:31, 21.04.2019
Порошенко признал поражение на выборах президента Украины
Фото: commons.wikimedia.org / администрация президента Украины

Действующий президент Украины Петр Порошенко признал поражение на выборах главы государства и пообещал позвонить Владимиру Зеленскому, чтобы поздравить его с победой. Об этом он заявил в своем штабе, комментируя результаты экзитпола.

«Никогда не сдавайся, слышу я, и сейчас, когда вижу эти результаты экзитпола, а они очевидные и дают обстоятельства сейчас позвонить моему оппоненту и поздравить его», — цитирует Порошенко «РИА Новости».

Ранее стали известны результаты Национального exit poll — 2019 по состоянию на 18.00. Владимир Зеленский набирает 73,2% голосов избирателей, Петр Порошенко — 25,3%.

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