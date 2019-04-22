МВД Украины получило более 1160 сообщений о нарушениях на выборах президента страны

МВД Украины зафиксировало 1167 сообщений о нарушениях в ходе голосования на выборах президента страны.

При этом было открыто 15 уголовных дел и составлено 17 админпротоколов.



В ведомстве уточнили, что в основном нарушения касаются незаконной агитации, фотографирования и порчи бюллетеней, подкупа избирателей, а также попытки вынести бюллетени.



Во втором туре президентских выборов украинцы выбирают между кандидатом от партии «Слуга народа» Владимиром Зеленским и самовыдвиженцем, действующим президентом страны Петром Порошенко.



По данным экзитполов, Владимир Зеленский набирает 71,8% голосов избирателей, Петр Порошенко — 28,2% голосов.

