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МВД Украины получило более 1160 сообщений о нарушениях на выборах президента страны

00:34, 22.04.2019
МВД Украины получило более 1160 сообщений о нарушениях на выборах президента страны
Фото: pixabay.com

МВД Украины зафиксировало 1167 сообщений о нарушениях в ходе голосования на выборах президента страны.

При этом было открыто 15 уголовных дел и составлено 17 админпротоколов.

В ведомстве уточнили, что в основном нарушения касаются незаконной агитации, фотографирования и порчи бюллетеней, подкупа избирателей, а также попытки вынести бюллетени.

Во втором туре президентских выборов украинцы выбирают между кандидатом от партии «Слуга народа» Владимиром Зеленским и самовыдвиженцем, действующим президентом страны Петром Порошенко. 

По данным экзитполов, Владимир Зеленский набирает 71,8% голосов избирателей, Петр Порошенко — 28,2% голосов.

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