«Рубин» на выезде проиграл «Уралу»

Казанский «Рубин» на выезде проиграл «Уралу» (Екатеринбург) в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).



Игра состоялась в Екатеринбурге и завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1. В составе «Урала» отличились Андрей Егорычев (1-я минута) и Эрик Бикфалви (85-я). За «Рубин» гол забил Дмитрий Полоз (4-я).

После 24 игр «Рубин» идет на 10-м месте в чемпионате России с 30 очками. «Урал» занимает 11-ю позицию.

Следующий матч «Рубин» проведет дома против «Уфы». Игра состоится 24 апреля.



Напомним, что в прошлом туре «Рубин» с минимальным счетом уступил «Крыльям Советов».

