«Рубин» на выезде проиграл «Уралу»
Казанский «Рубин» на выезде проиграл «Уралу» (Екатеринбург) в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Игра состоялась в Екатеринбурге и завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1. В составе «Урала» отличились Андрей Егорычев (1-я минута) и Эрик Бикфалви (85-я). За «Рубин» гол забил Дмитрий Полоз (4-я).
После 24 игр «Рубин» идет на 10-м месте в чемпионате России с 30 очками. «Урал» занимает 11-ю позицию.
Следующий матч «Рубин» проведет дома против «Уфы». Игра состоится 24 апреля.
Напомним, что в прошлом туре «Рубин» с минимальным счетом уступил «Крыльям Советов».
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