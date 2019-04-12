«Рубин» уступил «Крыльям Советов» со счетом 0:1

Матч между «Рубином» и «Крыльями Советов» в рамках 23-го тура чемпионата России завершился победой последних.

Казанские футболисты уступили со счетом 0:1.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня на «Самара Арене» перед матчем «Крыльев» с казанским «Рубином» в честь Международного дня космонавтики проведут ряд мероприятий, об этом указывалось на официальном сайте самарцев.

В частности, команды вышли на игру в футболках, приуроченных к этой дате (но играли в обычной форме), а стартовый состав зачитал робот Дима из Самарского государственного технического университета. Заявлялось, что организаторы ожидают около 15 тысяч зрителей.



