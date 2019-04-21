Зеленский набирает более 70% голосов на выборах президента Украины - опрос

Владимир Зеленский набирает 71,8% голосов во втором туре президентских выборов на Украине. Об этом свидетельствуют данные экзитполов компании New Image Marketing Group.

Согласно опросу, действующий глава государства Петр Порошенко по состоянию на 12:00 набирает 28,2% голосов, передает "РИА Новости".

Данные составлены после анонимного опроса 16 тысяч человек на 500 избирательных участках. Статистическая ошибка выборки составляет 1,7%.



Напомним, что сегодня проходит второй тур выборов президента Украины. Утром в стране открылись около 30 тысяч избирательных участков для голосования.

