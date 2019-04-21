На Украине открылись избирательные участки для голосования во втором туре выборов президента

Порядка 30 тысяч избирательных участков на Украине открылись для голосования во втором туре выборов президента страны.

В выборах смогут участвовать более 26 млн жителей Украины, которые были внесены в списки избирателей. Свой голос граждане смогу отдать за кандидата от партии «Слуга народа» Владимира Зеленского или за действующего президента Петра Порошенко.

На Украине зарегистрировано 2,7 тысячи официальных наблюдателей. Социологи в день голосования будут проводить экзитпол, первые результаты которого ожидаются в 20.00 по мск, передает ТАСС.

Напомним, ранее сообщалось, что на Украине во время выборов спасатели будут дежурить в усиленном режиме.