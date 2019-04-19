Издатель «Новой газеты» и Венедиктов опровергли инфаркт головного мозга у Быкова
Издатель «Новой газеты» Дмитрий Муратов опроверг диагностирование инфаркта головного мозга у писателя Дмитрия Быкова.
Диагноз также опроверг главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.
«Инфаркт головного мозга» — это инсульт, который давно опровергнут», — цитирует его РБК.
ТАСС со ссылкой на источники в медицинских кругах Башкирии сегодня сообщил, что у Быкова обнаружили инфаркт головного мозга.
Напомним, 17 апреля в Уфе был экстренно госпитализирован писатель и журналист Дмитрий Быков. В настоящее время он доставлен в Москву, где проходит лечение.Происшествия Башкортостан
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