Издатель «Новой газеты» и Венедиктов опровергли инфаркт головного мозга у Быкова

Издатель «Новой газеты» Дмитрий Муратов опроверг диагностирование инфаркта головного мозга у писателя Дмитрия Быкова.

Диагноз также опроверг главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

«Инфаркт головного мозга» — это инсульт, который давно опровергнут», — цитирует его РБК.

ТАСС со ссылкой на источники в медицинских кругах Башкирии сегодня сообщил, что у Быкова обнаружили инфаркт головного мозга.

Напомним, 17 апреля в Уфе был экстренно госпитализирован писатель и журналист Дмитрий Быков. В настоящее время он доставлен в Москву, где проходит лечение.