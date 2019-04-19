Новости происшествий

15:53 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Издатель «Новой газеты» и Венедиктов опровергли инфаркт головного мозга у Быкова

14:59, 19.04.2019
Издатель «Новой газеты» и Венедиктов опровергли инфаркт головного мозга у Быкова
Фото: стоп-кадр - Youtube.com

Издатель «Новой газеты» Дмитрий Муратов опроверг диагностирование инфаркта головного мозга у писателя Дмитрия Быкова.

Диагноз также опроверг главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

«Инфаркт головного мозга» — это инсульт, который давно опровергнут», — цитирует его РБК.

ТАСС со ссылкой на источники в медицинских кругах Башкирии сегодня сообщил, что у Быкова обнаружили инфаркт головного мозга.

Напомним, 17 апреля в Уфе был экстренно госпитализирован писатель и журналист Дмитрий Быков. В настоящее время он доставлен в Москву, где проходит лечение.

Происшествия Башкортостан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров