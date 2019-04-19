В Татарстане чиновник осужден за разглашение гостайны

Фото: "Реальное время"/ Максим Платонов

Накануне в Верховном суде Татарстана в закрытом от общественности режиме вынесли приговор помощнику руководителя Кайбицкого исполкома Илгизу Багавиеву. Он признан виновным в разглашении сведений, составляющих гостайну.

Как выяснило «Реальное время», Багавиева наказали двумя годами лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. На тот же срок чиновника лишили права занимать должности в органах власти.

По данным пресс-службы суда, вину помощник руководителя исполкома признал лишь частично. В течение 16 лет он отвечал в администрации района за мобилизационную работу и по роду деятельности имел доступ к материалам, связанным с государственной тайной.

Источник «Реального времени» утверждает — районного чиновника попросту обманули, убедив его признаться в том, что достоверно знал, что полученные на учебе в правительстве Татарстана материалы представляют государственную тайну, и сознательно поделился ими со своим коллегой.

Напомним, первоначально это дело поступило в Верховный суд РТ для рассмотрения в особом порядке, поскольку Багавиев признавал вину в полном объеме. После возврата дела прокурору оно вернулось в суд, и подсудимый от признания отказался.

Процесс по делу Багавиева проходил в новом спецзале для секретных дел, там же теперь судят бывшего таможенника, обвиняемого в мошенничестве с ущербом 5 тысяч рублей.