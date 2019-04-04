Верховный суд РТ рассмотрит «секретное» дело таможенника с ущербом 5 тысяч рублей

Фото: "Реальное время"

Сегодня в Верховном суде Татарстане в закрытом режиме стартует процесс по делу экс-сотрудника Татарстанской таможни Марата Гилмутдинова. Его обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения, совершенном еще в 2013 году и повлекшем ущерб в 5 тысяч рублей.

Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе суда, в материалах дела имеются сведения, составляющие государственную тайну, поэтому его детали не подлежат огласке, а посторонние на процесс допущены не будут.

Незначительный ущерб не возмещен, вину Гилмутдинов не признает.

Как удалось выяснить «Реальному времени», с таможенной службы обвиняемый уже уволен.

Рассмотрение «секретного» дела пройдет в специально оборудованном для этого зале ВС РТ.