ЕСПЧ обязал Россию срочно оказать помощь арестованному за госизмену сотруднику ЦНИИмаш
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию срочно оказать помощь арестованному за госизмену сотруднику Центрального научно-исследовательского института машиностроения, 75-летнему Виктору Кудрявцеву.
«Европейский суд постановил обеспечить Виктора Кудрявцева медицинским сопровождением, не связанным с пенитенциарной системой, и госпитализировать его в гражданскую больницу для обследования и лечения»,— сообщил «Интерфаксу» адвокат Иван Павлов.
Напомним, в прошлом году сотрудника головного научного института «Роскосмоса» ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева арестовали по делу о госизмене. Он обвиняется в передаче секретной информации стране НАТО.Общество
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