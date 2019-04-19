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ЕСПЧ обязал Россию срочно оказать помощь арестованному за госизмену сотруднику ЦНИИмаш

11:59, 19.04.2019
ЕСПЧ обязал Россию срочно оказать помощь арестованному за госизмену сотруднику ЦНИИмаш
Фото: commons.wikimedia.org / Boston

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию срочно оказать помощь арестованному за госизмену сотруднику Центрального научно-исследовательского института машиностроения, 75-летнему Виктору Кудрявцеву.

«Европейский суд постановил обеспечить Виктора Кудрявцева медицинским сопровождением, не связанным с пенитенциарной системой, и госпитализировать его в гражданскую больницу для обследования и лечения»,— сообщил «Интерфаксу» адвокат Иван Павлов.

Напомним, в прошлом году сотрудника головного научного института «Роскосмоса» ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева арестовали по делу о госизмене. Он обвиняется в передаче секретной информации стране НАТО.

Общество
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