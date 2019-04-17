Россельхозбанк получит долю семьи башкирского бизнесмена Юсупова в «Индюшкине»

Арбитражный суд Башкирии согласился взыскать долю в 50% в уставном капитале Башкирского птицеводческого комплекса имени Гафури (БПК), принадлежащую дочери предпринимателя Марселя Юсупова.

С таким требованием выступил Россельхозбанк, в котором и была заложена половина предприятия. Номинальная стоимость доли составляет 5 тысяч рублей. Именно за эту сумму она и должна быть выставлена на продажу, передает «Коммерсант».

Отмечается, что общая задолженность предприятия перед банком составляет 5,7 млрд руб. и 1,6 млн евро.

БПК до банкротства был третьим в России производителем индейки, выпускал продукцию под брендом «Индюшкин».

Напомним, что сам Марсель Юсупов проходит процедуру банкротства и по ней уже передал своему финансовому управляющему 78,3% акций Уфимского хлопчатобумажного комбината (УХБК).