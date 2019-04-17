Медведев: Володин и Орешкин испытывают взаимную симпатию

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал о взаимной симпатии спикера Госдумы Вячеслава Володина и министра экономического развития Максима Орешкина.

«Вы внимательно следите за работой министерства экономического развития, я знаю, что министерство экономического развития — за работой Государственной думы, так что вы испытываете взаимную симпатию, надеюсь, так и будет дальше», — сказал Медведев во время выступления перед депутатами нижней палаты парламента.

Напомним, что в марте Володин прервал выступление Орешкина на «правительственном часе» в Госдуме. Он перенес выступление министра, заявив, что тот не подготовился должным образом. Глава Минэкономразвития РФ позже пояснял, что спикер нижней палаты проявил эмоции из-за масштабности задач и просевших экономических показателей.

Несмотря на объяснения, многие журналисты и политологи увидели в этой ситуации признак конфликта и интриг, поскольку в российской Думе подобных демаршей не случалось давно.