Спикер Госдумы прервал и перенес на месяц выступление министра экономики Орешкина

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прервал выступление министра экономического развития Максима Орешкина на правительственном часе в парламенте. Он также перенес выступление главы Минэкономразвития РФ на конец марта или начало апреля.

Володина возмутило, что министр не смог озвучить величину расходов на реализацию госпрограмм, национальных проектов и сроки выполнения задач, поставленных президентом в недавнем послании Федеральному собранию.



«Возможно, лучше нам перенести правительственный час, вам встретиться с фракциями, обсудить эти вопросы дополнительно, затем прийти и предложить нам варианты развития: что нужно, чтобы выйти на рост, который обеспечит в 2021 году 3%»,— передает слова Володина «РИА Новости».

Он добавил, что министр выступает перед парламентом раз в год и не должен весь доклад посвящать малому бизнесу.

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский отметил, что депутат прервал выступление министра впервые за 20 лет.

Ранее «Реальное время» сообщало, что Максим Орешкин рассказал о желании поработать главой государства: «Работа президента любому управленцу точно была бы интересна с точки зрения сути и содержания». В то же время глава Минэкономразвития страны считает, что и на своем посту «еще многого не сделал».