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Орешкин объяснил эмоциональность Володина на заседании Госдумы РФ

17:45, 06.03.2019 3
Орешкин объяснил эмоциональность Володина на заседании Госдумы РФ
Фото: kremlin.ru

Министр экономического развития России Максим Орешкин прокомментировал эмоциональную реакцию председателя Госдумы Вячеслава Володина на свое выступление на заседании нижней палаты парламента.

По словам министра, эмоциональность спикера Госдумы РФ связана с масштабностью задач и не очень хорошими показателями экономической динамики по итогам 2018 года.

Он также рассказал, что в ходе правительственного часа подробно рассказал о тех нацпроектах, за которые ответственно министерство, озвучил все цифры.

По словам Орешкина, Володин поставил вопрос шире, а он к обсуждению общеправительственной повестки детально подготовлен не был.

«Поэтому и достигнуты договоренности о переносе этих сроков и обсуждении именно в таком формате», — приводит слова Орешкина «Интерфакс».

Напомним, что сегодня председатель Госдумы Вячеслав Володин прервал выступление главы Минэкономразвития Максима Орешкина.

Спикер Госдумы остался недоволен тем, что министр не отразил в докладе уровень расходов на реализацию госпрограмм, национальных проектов и сроки выполнения задач, поставленных Путиным в послании Федеральному собранию.

По информации СМИ, спор Орешкина и Володина о теме правительственного часа начался еще в декабре.

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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 06 марта
    1. жоржик. просил, но пришлось самому см. ниже...
    2. "Статья 41 1. На заседаниях Государственной Думы, как правило, по средам первой и третьей недель пленарных заседаний месяца отводится время для ответов федерального министра (федеральных министров), иных должностных лиц на вопросы депутатов Государственной Думы (далее - "правительственный час").
    1.1. В рамках "правительственного часа" Государственная Дума также заслушивает информацию представителей Правительства Российской Федерации о государственных и национальных докладах. В ходе заслушивания информации о ежегодном государственном или национальном докладе в обязательном порядке обсуждаются вопросы эффективности использования средств федерального бюджета по соответствующим направлениям, а также вопросы достижения целевых показателей, утвержденных государственными программами Российской Федерации.
    3. Государственная Дума вправе пригласить на "правительственный час" федерального министра (федеральных министров), иных должностных лиц. Вместе с указанными должностными лицами по решению Совета Государственной Думы на "правительственный час" для выступления с содокладом приглашается также аудитор Счетной палаты Российской Федерации. В случае, предусмотренном частью первой.1 настоящей статьи, аудитор Счетной палаты Российской Федерации, возглавляющий соответствующее направление деятельности Счетной палаты Российской Федерации, в обязательном порядке приглашается на "правительственный час" для выступления с содокладом. В рамках "правительственного часа" выступают также представитель Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту и представитель профильного комитета Государственной Думы."
    3. где представитель Комитета по контролю и где представитель профильного комитета которые эту туфту пропустили? и что с ними будет делать Госдума во главе с Володиным?
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  • Анонимно 07 марта
    Обострение внутривидовой борьбы в условиях сокращения кормовой базы.
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    Анонимно 07 марта
    1. жоржик. верно.
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