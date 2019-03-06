Орешкин объяснил эмоциональность Володина на заседании Госдумы РФ
Министр экономического развития России Максим Орешкин прокомментировал эмоциональную реакцию председателя Госдумы Вячеслава Володина на свое выступление на заседании нижней палаты парламента.
По словам министра, эмоциональность спикера Госдумы РФ связана с масштабностью задач и не очень хорошими показателями экономической динамики по итогам 2018 года.
Он также рассказал, что в ходе правительственного часа подробно рассказал о тех нацпроектах, за которые ответственно министерство, озвучил все цифры.
По словам Орешкина, Володин поставил вопрос шире, а он к обсуждению общеправительственной повестки детально подготовлен не был.
«Поэтому и достигнуты договоренности о переносе этих сроков и обсуждении именно в таком формате», — приводит слова Орешкина «Интерфакс».
Напомним, что сегодня председатель Госдумы Вячеслав Володин прервал выступление главы Минэкономразвития Максима Орешкина.
Спикер Госдумы остался недоволен тем, что министр не отразил в докладе уровень расходов на реализацию госпрограмм, национальных проектов и сроки выполнения задач, поставленных Путиным в послании Федеральному собранию.
По информации СМИ, спор Орешкина и Володина о теме правительственного часа начался еще в декабре.
комментарии
2. "Статья 41 1. На заседаниях Государственной Думы, как правило, по средам первой и третьей недель пленарных заседаний месяца отводится время для ответов федерального министра (федеральных министров), иных должностных лиц на вопросы депутатов Государственной Думы (далее - "правительственный час").
1.1. В рамках "правительственного часа" Государственная Дума также заслушивает информацию представителей Правительства Российской Федерации о государственных и национальных докладах. В ходе заслушивания информации о ежегодном государственном или национальном докладе в обязательном порядке обсуждаются вопросы эффективности использования средств федерального бюджета по соответствующим направлениям, а также вопросы достижения целевых показателей, утвержденных государственными программами Российской Федерации.
3. Государственная Дума вправе пригласить на "правительственный час" федерального министра (федеральных министров), иных должностных лиц. Вместе с указанными должностными лицами по решению Совета Государственной Думы на "правительственный час" для выступления с содокладом приглашается также аудитор Счетной палаты Российской Федерации. В случае, предусмотренном частью первой.1 настоящей статьи, аудитор Счетной палаты Российской Федерации, возглавляющий соответствующее направление деятельности Счетной палаты Российской Федерации, в обязательном порядке приглашается на "правительственный час" для выступления с содокладом. В рамках "правительственного часа" выступают также представитель Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту и представитель профильного комитета Государственной Думы."
3. где представитель Комитета по контролю и где представитель профильного комитета которые эту туфту пропустили? и что с ними будет делать Госдума во главе с Володиным?