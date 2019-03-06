Орешкин объяснил эмоциональность Володина на заседании Госдумы РФ

Министр экономического развития России Максим Орешкин прокомментировал эмоциональную реакцию председателя Госдумы Вячеслава Володина на свое выступление на заседании нижней палаты парламента.

По словам министра, эмоциональность спикера Госдумы РФ связана с масштабностью задач и не очень хорошими показателями экономической динамики по итогам 2018 года.

Он также рассказал, что в ходе правительственного часа подробно рассказал о тех нацпроектах, за которые ответственно министерство, озвучил все цифры.

По словам Орешкина, Володин поставил вопрос шире, а он к обсуждению общеправительственной повестки детально подготовлен не был.

«Поэтому и достигнуты договоренности о переносе этих сроков и обсуждении именно в таком формате», — приводит слова Орешкина «Интерфакс».

Напомним, что сегодня председатель Госдумы Вячеслав Володин прервал выступление главы Минэкономразвития Максима Орешкина.

Спикер Госдумы остался недоволен тем, что министр не отразил в докладе уровень расходов на реализацию госпрограмм, национальных проектов и сроки выполнения задач, поставленных Путиным в послании Федеральному собранию.



По информации СМИ, спор Орешкина и Володина о теме правительственного часа начался еще в декабре.

