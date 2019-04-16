Роскомнадзор: закон о «суверенном Рунете» является серьезным оружием, как ядерное

Глава Роскомнадзора Александр Жаров назвал закон об «изоляции Рунета» серьезным оружием и сравнил его с ядерным.

«Это достаточно серьезное оружие. Но я надеюсь, что как ядерное оружие, которое имеется у ряда стран, он будет находиться в спящем состоянии», — передает слова Жарова РБК.

Руководитель ведомства считает, что наличие такого закона подстегнет компании, «в том числе находящиеся в нероссийской юрисдикции», к исполнению российского законодательства.

Жаров назвал законопроект «абсолютно необходимым».

Напомним, что сегодня Госдума приняла закон о «суверенном Рунете». Теперь документ должен утвердить Совет Федерации, после чего его направят на подпись президенту РФ.