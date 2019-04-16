Госдума окончательно приняла законопроект о «суверенном Рунете»

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект о «суверенном Рунете». Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Речь идет о создании инфраструктуры, которая обеспечит «работоспособность российских интернет-ресурсов в случае невозможности подключения российских операторов связи к зарубежным корневым серверам сети интернет».

Документ подготовлен «с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года стратегии национальной кибербезопасности США», в которой декларируется принцип «сохранения мира силой», а Россия в числе прочих стран «впрямую и бездоказательно обвиняется в совершении хакерских атак».

Ранее в Госдуме оценили примерный ущерб российской экономике в случае отсутствия интернета.