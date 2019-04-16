Путин предложил Макрону помощь российских специалистов для восстановления Нотр-Дама

Президент России Владимир Путин предложил президенту Франции Эмманюэлю Макрону помощь российских специалистов в восстановлении собора Парижской Богоматери, в котором случился пожар.

Также российский лидер в телеграмме выразил соболезнования в связи с пожаром в этом храме, адресовав их также всему французскому народу, сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее сообщалось, что спасатели полностью потушили пожар в соборе Парижской Богоматери, который продолжался более 12 часов.