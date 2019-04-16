В Оренбургской области в ДТП пострадали 12 человек

Фото: орск.56.мвд.рф

В результате столкновения автобуса и автомобиля в городе Орск в Оренбургской области пострадали 12 человек.

Инцидент случился ранним утром во вторник, 16 апреля. На улице Деповской Советского района водитель Lada Largus врезался в автобус ГАЗ, следовавший по маршруту №18.

В Lada Largus никто не пострадал, в автобусе ранения получили 12 человек, в том числе шестеро детей в возрасте от 3 до 17 лет, передает ТАСС.

В свою очередь в отделе информации и общественных связей областного УМВД рассказали о 10 пострадавших. Погибших нет.

По факту ДТП проводится проверка.

Напомним, вчера в Пензенской области в ДТП погибли пятеро рабочих из Башкирии.