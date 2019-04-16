В Оренбургской области в ДТП пострадали 12 человек
В результате столкновения автобуса и автомобиля в городе Орск в Оренбургской области пострадали 12 человек.
Инцидент случился ранним утром во вторник, 16 апреля. На улице Деповской Советского района водитель Lada Largus врезался в автобус ГАЗ, следовавший по маршруту №18.
В Lada Largus никто не пострадал, в автобусе ранения получили 12 человек, в том числе шестеро детей в возрасте от 3 до 17 лет, передает ТАСС.
В свою очередь в отделе информации и общественных связей областного УМВД рассказали о 10 пострадавших. Погибших нет.
По факту ДТП проводится проверка.
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