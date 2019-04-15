В Пензенской области в ДТП погибли пятеро рабочих из Башкирии

В Пензенской области произошла авария, в которой погибли жители Башкирии. Подробности трагедии были озвучены на оперативном совещании в правительстве РБ.

Инцидент случился в ночь с 14 на 15 апреля на 590 километре федеральной трассы М-5. На дороге столкнулись «Лада Ларгус» и грузовой автомобиль МАЗ. В результате погибли пять уроженцев Башкирии, которые находились в легковушке.

По предварительным данным, «Лада Ларгус» выполнял услуги междугороднего такси, а жители республики являлись рабочими и направлялись в Москву на заработки.

Врио главы Башкирии Радий Хабиров поручил главам районов организовать помощь семьям погибших.

Напомним, ранее Башкирия попала в пятерку регионов России с наибольшим числом погибших в ДТП.