Канада ввела новые санкции против Венесуэлы
Министерство иностранных дел Канады объявило о введении индивидуальных санкций в отношении 43 граждан Венесуэлы, в том числе высокопоставленных чиновников.
В частности, под новые ограничительные меры попал министр нефти Венесуэлы Мануэль Кеведо.
В заявлении канадского МИДа указано, что санкции введены «в ответ на попытки режима Мадуро усилить авторитарное правление в Венесуэле».
Ранее США ввели санкции против двух нефтяных компаний и 35 судов Венесуэлы. Также под ограничительные меры попали государственный Банк экономического и социального развития Венесуэлы (BANDES) и его филиалы в Венесуэле, Уругвае и Боливии.ОбществоВласть
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