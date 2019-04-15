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Канада ввела новые санкции против Венесуэлы

18:34, 15.04.2019
Канада ввела новые санкции против Венесуэлы
Фото: pxhere.com

Министерство иностранных дел Канады объявило о введении индивидуальных санкций в отношении 43 граждан Венесуэлы, в том числе высокопоставленных чиновников.

В частности, под новые ограничительные меры попал министр нефти Венесуэлы Мануэль Кеведо.

В заявлении канадского МИДа указано, что санкции введены «в ответ на попытки режима Мадуро усилить авторитарное правление в Венесуэле».

Ранее США ввели санкции против двух нефтяных компаний и 35 судов Венесуэлы. Также под ограничительные меры попали государственный Банк экономического и социального развития Венесуэлы (BANDES) и его филиалы в Венесуэле, Уругвае и Боливии.

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