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США ввели санкции против двух компаний и 35 судов Венесуэлы

23:27, 05.04.2019
США ввели санкции против двух компаний и 35 судов Венесуэлы
Фото: pixabay.com

США ввели санкции против двух компаний, работающих в нефтяном секторе Венесуэлы, и одного принадлежащего им судна, перевозившее нефть на Кубу.

Также в санкционный список внесли 34 судна государственной венесуэльской PDVSA, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов США. Против самой компании санкции были введены еще в январе.

Ранее США ввели санкции против государственного Банка экономического и социального развития Венесуэлы (BANDES), а также его филиалов в Венесуэле, Уругвае и Боливии.

ОбществоВласть
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