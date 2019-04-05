США ввели санкции против двух компаний и 35 судов Венесуэлы

США ввели санкции против двух компаний, работающих в нефтяном секторе Венесуэлы, и одного принадлежащего им судна, перевозившее нефть на Кубу.

Также в санкционный список внесли 34 судна государственной венесуэльской PDVSA, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов США. Против самой компании санкции были введены еще в январе.

Ранее США ввели санкции против государственного Банка экономического и социального развития Венесуэлы (BANDES), а также его филиалов в Венесуэле, Уругвае и Боливии.