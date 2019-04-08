Башкирия попала в пятерку регионов России с наибольшим числом погибших в ДТП

Башкирия оказалась на четвертом месте среди регионов-лидеров по числу смертельных жертв в ДТП. Данные за 2018 год обнародовали в ГИБДД.

Согласно статистике, в РБ за прошлый год на дорогах погибло 550 человек. Антирейтинг возглавил Краснодарский край (1053 погибших). Далее следуют Московская область (938) и Ростовская область (554). Пятерку замыкает Москва (465).

Меньше всего жертв в ДТП зафиксировано в Чукотском автономном округе (2), передает «РИА Новости».

Кроме того, Москва заняла первое место по количеству травмированных в авариях (10 469 человек). Второе место — Краснодарский край (8675), третье — Санкт-Петербург (7693).

Всего в 2018 году в ДТП на дорогах России погибли 18 214 человек, пострадали – 214 853 человека. Всего произошло 168 099 аварий.

Напомним, ранее Башкирия попала в пятерку самых криминальных регионов России.