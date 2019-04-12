Медведев отчитался о доходах и имуществе, по итогам 2018 года премьер заработал на 16% больше, чем годом ранее

За 2018 год доход председателя правительства РФ Дмитрия Медведева составил 9 млн 917 тысяч 510 рублей 76 копеек, сообщается на официальном портале правительства РФ.

Такие данные содержатся в декларации премьера о доходах и имуществе. По сравнению с 2017 годом его заработок вырос на 16%, или на 1,35 млн рублей. В части имущества и транспортных средств в декларации нет никаких изменений.

Напомним, ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в 2018 году заработал 8,64 млн рублей, что на 10 млн рублей меньше, чем в 2017 году. Согласно декларации о доходах, президент России по-прежнему является собственником квартиры размером 77 квадратных метров и гаража. Кроме того, в пользовании у главы государства находятся еще одна квартира в 153,7 квадратных метра и гаражное место на 18 квадратных метров. Все объекты находятся на территории России.