ЦИК Украины объявила окончательные результаты первого тура выборов президента

ЦИК Украины объявила окончательные результаты первого тура выборов главы страны, сообщает телеканал «112 Украина».

За Владимира Зеленского свои голоса отдали 30,24% проголосовавших, за Петра Порошенко — 15,95%. На третьем месте находится Юлия Тимошенко, у нее 13,4% голосов. Второй тур выборов пройдет 21 апреля.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о первых результатах выборов президента Украины, заявил, что в Кремле хотят видеть у власти на Украине партию не войны, а мира.

«Конечно, нам хотелось бы все-таки видеть не партию войны у руля Украины, а партию, которая нацелена на реальное поэтапное урегулирование ситуации на Юго-Востоке Украины на основе имеющихся договоренностей», — сказал Песков.



