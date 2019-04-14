Новости промышленности

13:20 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

Азербайджан заменил пошлины на реактивное топливо акцизным налогом

12:13, 14.04.2019
Азербайджан заменил пошлины на реактивное топливо акцизным налогом
Фото: pacaf.af.mil

Власти Азербайджана решили отменить ввозные пошлины на несколько видов топлива. Взамен, на эти марки вводится акцизный налог в 1 манат (около 38 рублей) за 1 тонну.

Изменения коснутся топлива «ТС-1» для реактивных двигателей, а также осветительного керосина «КО-20» и технического керосина «КТ-2», передает издание Trend.

Пошлины перестанут действовать с 15 мая 2019 года. Данное нововведение вводится только до 1 января 2020 года.

Отмечается, что ранее ставка пошлины на эти виды топлива составляла 15%.

ПромышленностьНефтьНефтехимия
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров