Германия передала Украине грамоту Петра I, датированную 1708 годом
Германия передала Украине грамоту Петра I, которая была написана в 1708 году.
Как сообщил министр культуры Украины Евгений Нищук в Facebook, артефакт в свое время был потерян во время Второй мировой войны, а с конца 50-х годов прошлого века находился в библиотеке Института восточно-европейской истории и краеведения Университета Тюбингена.
Грамота представляет собой рукописный пергамент размером 80 на 58 сантиметров в серебряно-позолоченной оправе. Документ доставили в Национальный заповедник «София Киевская».ОбществоИстория
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