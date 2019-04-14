Германия передала Украине грамоту Петра I, датированную 1708 годом

Германия передала Украине грамоту Петра I, которая была написана в 1708 году.

Как сообщил министр культуры Украины Евгений Нищук в Facebook, артефакт в свое время был потерян во время Второй мировой войны, а с конца 50-х годов прошлого века находился в библиотеке Института восточно-европейской истории и краеведения Университета Тюбингена.

Грамота представляет собой рукописный пергамент размером 80 на 58 сантиметров в серебряно-позолоченной оправе. Документ доставили в Национальный заповедник «София Киевская».