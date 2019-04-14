Эксперты перечислили ошибки потерявшихся во время похода туристов

Эксперты назвали ошибки туристов, которые потерялись во время похода.

Как сообщает Travel and Leisure, для составления списка было изучено более ста сообщений о людях, которые терялись в горах или лесах.



Первой ошибкой является не сообщать никому о маршруте. Необходимо рассказать знакомым о плане поездки и времени пребывания.

Также ошибкой будет идти дальше по неизвестной местности в случае, если турист понял, что заблудился. Лучше оставаться на месте или дойти до поляны и ждать помощи.

Последняя ошибка — не брать с собой в поход яркую одежду, свисток и зеркало. Эти предметы помогут привлечь внимание спасателей.

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