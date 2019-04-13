Доход Марата Хуснуллина вырос на 33%, до 8,8 млн рублей

Курирующий строительную отрасль вице-мэр Москвы Марат Хуснуллин задекларировал доход за 2018 год в размере 8,8 млн рублей. По сравнению с предыдущим годом чиновник заработал на 33% больше.

В собственности заместителя Собянина остались два земельных участка площадью около 1,9 тысячи кв.м. По итогам 2017-го Хуснуллин задекларировал три участка.

В собственности главного строителя Москвы появились два дома более чем на 800 кв.м. А вот квартир, задекларированных годом ранее, не осталось. Указана только та, которая находится в пользовании.

Она записана несовершеннолетнего ребенка Хуснуллина квартира площадью 186,7 кв.м. В сведениях о доходах вице-мэра в этом году не указаны данные о жене. Годом ранее на нее была оформлена половина квартиры и Mercedes-Benz V-класс.

В прошлом году «Реальное время» анализировало не только доходы Хуснуллина, но и его команды в мэрии Москвы.