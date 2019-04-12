Жители Татарстана попросили депутатов Госсовета о переводе времени на 1 час вперед

На сайте change.org появилась петиция с просьбой перевести стрелки часов в Татарстане на 1 час вперед.

В петиции, адресованной Госсовету РТ, сказано, что республика находится в широтах с ограниченным доступом естественных источников света. Летом в регионе начинает светать в 2 ночи, а зимой в 3 дня республика «погружается в ночь».



«В реальности смещение времени на час вперед приведет к экономии потребления электроэнергии на искусственное освещение до 10%, что, несомненно, благоприятно отразится на экологии. Повысится туристический поток в Казань, и очень надеемся на то, что инициатива благоприятно повлияет на здоровье людей», — сказано в заявлении автора петиции Ксении Зариповой.

Напомним, что в марте в Госдуму РФ был направлен законопроект, который предлагает вернуть в России сезонный перевод часов. Первый замруководителя фракции «Единая Россия» по законопроектной деятельности Андрей Исаев считает, что эта инициатива поддержана не будет.

Некоторые эксперты считают, что возврат к сезонному переводу времени в России может привести к обострению хронических заболеваний и ожирению. Другие полагают, что перевод стрелок часов благоприятно скажется на самочувствии людей.