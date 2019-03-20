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Эксперты рассказали о негативном влиянии сезонных переводов времени на здоровье россиян

03:45, 20.03.2019 9
Эксперты рассказали о негативном влиянии сезонных переводов времени на здоровье россиян
Фото: pixabay.com

Эксперты считают, что возврат к сезонному переводу времени в России может привести к обострению хронических заболеваний и ожирению.

Такого мнения, в частности, придерживается директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург. По его словам, особенно вредны переходы на летнее время, передает ТАСС.

C Гинсбургом согласен заведующий психиатрическим отделением Клиники Института мозга человека РАН Александр Чомский. По его мнению, возвращение к переводу времени негативно повлияет на людей с неустойчивой психикой и ослабленным здоровьем.

Однако некоторые врачи придерживаются иной точки зрения. Врач-сомнолог краевого Центра нарушений дыхания во сне Ставропольской краевой клинической больницы Александр Фаянц заявил, что перевод стрелок на час практически безопасен. По его мнению, организм человека в большинстве случаев адаптируется к этому за сутки.

Кроме того, перевод стрелок часов позволит увеличить световой день, что благоприятно скажется на здоровье людей, считает Фаянц.

Напомним, что накануне в Госдуму РФ был направлен законопроект, который предлагает вернуть в России сезонный перевод часов. Автором инициативы стал депутат Госдумы Андрей Барышев.

Первый замруководителя фракции «Единая Россия» по законопроектной деятельности Андрей Исаев заявил, что законопроект вряд ли будет принят. Он пояснил, что фракция не поддерживает законопроекты, которые внесены депутатами без предварительных консультаций и обсуждений.

Общество
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комментарии 9

комментарии

  • Анонимно 20 марта
    Особенно "хорошо" жителям сельской местности.Световой день добавит еще один час, вкалывайте, а отдохнёте потом.......Некоторые за всю жизнь ни разу нигде не бывали, не знают, что такое санатории, пансионаты и прочее, как оторваться от огородов, свиней, коров.С такими нищенскими зарплатами без них пропадёшь с голода.
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    Анонимно 20 марта
    единоросы,как малые дети играются с законами. ломают голову,а что еще придумать на благо трудового люда!
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    Анонимно 20 марта
    задолбали. а у кого дети попробуй перестроить их. сплошной идиотизм. против категорически.
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    Анонимно 20 марта
    Как раз им сейчас плохо. Утром в 3 светло,а вечером в 10 темно.Был в деревни,сам всё видел.
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  • Анонимно 20 марта
    По вашему получается если будет дольше продолжаться ночь то и работать меньше надо будет. И жить будет веселей.
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  • Анонимно 20 марта
    Делается все,чтобы по-больше ушло в мир иной(особенно сердечников),по-больше стало инвалидами на нервной почве и пошли вслед за сердечниками-вот государству доход будет от экономии на пенсиях...
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  • Анонимно 20 марта
    Когда уже эти хироманты успокоятся, желательно навсегда.
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  • Анонимно 20 марта
    Наконец-то. Устал летом просыпаться в 3-4 часа. А к вечеру уже сил нет. Те кто вечером после работы едут на сад тоже страдают - в 10 вечера уже плохо видно.
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  • Анонимно 20 марта
    В стране других проблем нет. Когда же эти клоуны уже успокоятся?
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