Эксперты рассказали о негативном влиянии сезонных переводов времени на здоровье россиян

Эксперты считают, что возврат к сезонному переводу времени в России может привести к обострению хронических заболеваний и ожирению.

Такого мнения, в частности, придерживается директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург. По его словам, особенно вредны переходы на летнее время, передает ТАСС.

C Гинсбургом согласен заведующий психиатрическим отделением Клиники Института мозга человека РАН Александр Чомский. По его мнению, возвращение к переводу времени негативно повлияет на людей с неустойчивой психикой и ослабленным здоровьем.

Однако некоторые врачи придерживаются иной точки зрения. Врач-сомнолог краевого Центра нарушений дыхания во сне Ставропольской краевой клинической больницы Александр Фаянц заявил, что перевод стрелок на час практически безопасен. По его мнению, организм человека в большинстве случаев адаптируется к этому за сутки.

Кроме того, перевод стрелок часов позволит увеличить световой день, что благоприятно скажется на здоровье людей, считает Фаянц.

Напомним, что накануне в Госдуму РФ был направлен законопроект, который предлагает вернуть в России сезонный перевод часов. Автором инициативы стал депутат Госдумы Андрей Барышев.

Первый замруководителя фракции «Единая Россия» по законопроектной деятельности Андрей Исаев заявил, что законопроект вряд ли будет принят. Он пояснил, что фракция не поддерживает законопроекты, которые внесены депутатами без предварительных консультаций и обсуждений.