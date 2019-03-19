Госдума рассмотрит законопроект о возвращении перевода часов

В Госдуму направлен законопроект, который предлагает вернуть в России сезонный перевод часов. Соответствующий документ находится в системе обеспечения законодательной деятельности.

Автор документа, депутат Госдумы Андрей Барышев говорит о необходимости установить более благоприятную систему исчисления времени, что обеспечит эффективное использование светлого времени суток. Исполнение законопроекта позволит обеспечить россиян в среднем почти 200 часами дополнительного светлого времени суток.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который расширяет применение налогового вычета на лекарства, сообщает ТАСС. Его предлагают применять в отношении всего перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Предлагаемые изменения расширят возможности налогоплательщиков по частичному возмещению стоимости лекарственных препаратов для медицинского применения.



