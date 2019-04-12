АСВ: на балансе «Татфондбанка» остается имущество стоимостью 213 млрд рублей

На 1 марта на балансе «Татфондбанка» остается имущество общей стоимостью почти 213 млрд рублей, отчиталось Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

Однако в отчете указана именно балансовая стоимость. Согласно данным АСВ, оценка большей части имущества не проводилась. Например, рыночная стоимость кредитов как юридическим, так и физическим лицам не указана. При этом их балансовая стоимость составляет 108,94 и 12,32 млрд рублей соответственно. Отмечается, что маловероятным представляется возврат как минимум 9 млрд рублей.

Балансовая стоимость ценных бумаг составляет 52,82 млрд рублей, тогда как оцениваются они в 2,58 млрд.

Основные средства «Татфондбанка» в том же положении: их балансовая стоимость достигает 5,08 млрд, а оценочная — 669 млн рублей.

Балансовая стоимость прочих активов сократилась до 33,82 млрд рублей, а их оценка также не проводилась.

Ранее сообщалось, что АСВ увеличило процент выплат кредиторам ТФБ. Он повышен до 33,11%.