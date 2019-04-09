АСВ увеличило процент выплат кредиторам «Татфондбанка»

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) как конкурсный управляющий «Татфондбанка» сообщило об увеличении процента удовлетворения требований кредиторов первой очереди. Он повышен до 33,11%.

«В соответствии с требованиями Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в рамках расчетов, проводимых в период с 29 сентября 2017 г. по 2 сентября 2019 г., Агентство сообщает об увеличении процента удовлетворения требований кредиторов первой очереди, включенных в реестр требований кредиторов Банка (далее — Реестр), с 29,49% до 33,11% суммы установленных требований», — указано в сообщении АСВ.

Таким образом, за почти полтора года АСВ выплатило вкладчикам рухнувшего банка около трети от общего размера требований, признанных правомочными.

Отмечается, что также при выплатах будут распределяться расчеты с недавно включенными кредиторами банка.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября по 30 ноября 2018 года в конкурсную массу банка поступило около 36,6 млн рублей.