Бывший гендиректор «Татнефти» Шафагат Тахаутдинов займется нефтедобычей в Пермском крае

Экс-гендиректор «Татнефти», бывший депутат Госсовета РТ Шафагат Тахаутдинов займется нефтедобычей в Пермском крае.

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакс», ООО «Инвестсодружество», бенефициаром которого является Тахаутдинов, приобрело 30% пермского нефтедобывающего предприятия «Сиаль». Таким образом, компания бывшего гендиректора «Татнефти» стала крупнейшим его совладельцем.

Одновременно другой совладелец «Сиаля» — татарстанское ООО «ЛЛК» — приобрел долю в «Чусовнефти», имеющей лицензию на крупный участок с месторождением.

Напомним, по итогам I квартала текущего года группа «Татнефть» добыла 7,333 млн тонн нефти, что на 3,3% больше, чем за аналогичный период 2018 года.