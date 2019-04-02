«Татнефть» в I квартале увеличила добычу нефти на 3,3%

По итогам I квартала текущего года группа «Татнефть» добыла добыла 7,333 млн тонн нефти, что на 3,3% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

При этом в марте добыто 2,512 млн тонн нефти, что на 2,7% больше, чем в марте прошлого года.



В сообщении компании также отмечается, что за три месяца этого года построено и сдано 124 новых скважин, что на 4,6% меньше прошлогодних значений.

Напомним, что за январь — февраль 2019 года группа «Татнефть» нарастила добычу нефти на 3,6%. За этот период было добыто 4,8 млн тонн нефти.