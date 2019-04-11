РБК: в трети российских больниц зарплаты оказались ниже средних по региону

По итогам 2018 года зарплата персонала в трети государственных больниц и поликлиник оказалась ниже средней по региону.

Больше всего таких больниц расположены в Алтайском крае (113 больниц из 170), Челябинской (113 из 179) и Ростовской области (112 из 257), пишет РБК со ссылкой на бухгалтерскую отчетность организаций.

Ранее в Сети распространилась видеозапись, на которой врачи подняли на смех доклад директора Салаватского роддома о средних зарплатах в медучреждении. Она назвала Евдокимовой суммы выше 50 тыс. рублей. При этом сотрудники роддома назвали другие цифры: 10—28 тыс. рублей.