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Медведев раскритиковал уровень переработки мусора в России

16:23, 09.04.2019
Медведев раскритиковал уровень переработки мусора в России
Фото: government.ru

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что сейчас уровень переработки твердых бытовых отходов незначительный и не соответствует международным стандартам.

По словам Медведева, в России уровень переработки твердых бытовых отходов составляет 10%, а по международным стандартам от 50 до 70% от общего количества твердых коммунальных отходов.

«Может быть, будем двигаться тем темпом, на который рассчитывали, тогда она (переработка) будет расти», — заявил Медведев.

Вместе с тем премьер министр РФ назвал хорошей практику льгот для определенных категорий людей.

«Ее нужно развивать. Мы находимся в постоянном диалоге с регионами, и такой опыт должны перенимать и другие территории», — цитирует Медведева ТАСС.

Ранее компания ARSKA Technologies заявила о намерении построить в Татарстане мусороперерабатывающий завод, способный принимать 100% отходов. Инвестиции в строительство завода могут составить 2,7 млрд рублей.

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