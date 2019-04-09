Медведев раскритиковал уровень переработки мусора в России

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что сейчас уровень переработки твердых бытовых отходов незначительный и не соответствует международным стандартам.

По словам Медведева, в России уровень переработки твердых бытовых отходов составляет 10%, а по международным стандартам от 50 до 70% от общего количества твердых коммунальных отходов.

«Может быть, будем двигаться тем темпом, на который рассчитывали, тогда она (переработка) будет расти», — заявил Медведев.



Вместе с тем премьер министр РФ назвал хорошей практику льгот для определенных категорий людей.

«Ее нужно развивать. Мы находимся в постоянном диалоге с регионами, и такой опыт должны перенимать и другие территории», — цитирует Медведева ТАСС.

Ранее компания ARSKA Technologies заявила о намерении построить в Татарстане мусороперерабатывающий завод, способный принимать 100% отходов. Инвестиции в строительство завода могут составить 2,7 млрд рублей.