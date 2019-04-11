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Путин назначил новых послов России в Пакистане и Фиджи

18:41, 11.04.2019
Путин назначил новых послов России в Пакистане и Фиджи
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин назначил Данилу Ганича послом РФ в Пакистане.

До назначения послом в Пакистане Ганич был заместителем руководителя второго департамента Азии МИД России.

Другим указом президент освободил от обязанностей посла в Пакистане занимавшего этот пост прежде Алексея Дедова.

Кроме того, Владимир Путин назначил нового посла России в Республике островов Фиджи. Им стал Алексей Павловский.

Ранее Павловский был назначен послом РФ в Австралии. Это произошло после освобождения от должности посла России в Австралии и по совместительству в Республике Вануату, Республике Науру, Тувалу и Фиджи Григория Логвинова.

ОбществоВласть
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