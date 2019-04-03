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Путин назначил Алексея Павловского новым послом России в Австралии

13:59, 03.04.2019
Путин назначил Алексея Павловского новым послом России в Австралии
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Алексея Павловского новым послом России в Австралии.

«Назначить Павловского Алексея Викторовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Австралии», — говорится в документе.

До назначения послом России в Австралии Павловский был директором Четвертого департамента стран СНГ российского внешнеполитического ведомства.

Напомним ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении Григория Логвинова от должности посла России в Австралии. Логвинов занимал эту должность с 28 июля 2016 года.

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