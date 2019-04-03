Путин назначил Алексея Павловского новым послом России в Австралии
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Алексея Павловского новым послом России в Австралии.
«Назначить Павловского Алексея Викторовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Австралии», — говорится в документе.
До назначения послом России в Австралии Павловский был директором Четвертого департамента стран СНГ российского внешнеполитического ведомства.
Напомним ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении Григория Логвинова от должности посла России в Австралии. Логвинов занимал эту должность с 28 июля 2016 года.ОбществоВласть
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