Путин назначил Алексея Павловского новым послом России в Австралии

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Алексея Павловского новым послом России в Австралии.

«Назначить Павловского Алексея Викторовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Австралии», — говорится в документе.



До назначения послом России в Австралии Павловский был директором Четвертого департамента стран СНГ российского внешнеполитического ведомства.

Напомним ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении Григория Логвинова от должности посла России в Австралии. Логвинов занимал эту должность с 28 июля 2016 года.