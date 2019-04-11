Суд в Лондоне оставил Ассанжа под стражей
Вестминстерский суд Лондона оставил под стражей основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Его признали виновным в нарушении условий освобождения под залог.
Теперь дело Ассанжа передано в Королевский суд Саусуорка, который продолжит рассмотрение дела 12 июня, передает Sky News.
Напомним, что сегодня Эквадор отказал основателю WikiLeaks в политическом убежище и британская полиция задержала его в лондонском посольстве центральноамериканской страны.
Министерство юстиции США выдвинуло обвинения против него, однако формулировки обвинения засекречены. Швеция подозревает разоблачителя в изнасиловании. Позднее МИД Великобритании заявил, что Джулиан Ассанж не будет выдан США, только если ему будет грозить смертная казнь.Общество
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