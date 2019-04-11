Суд в Лондоне оставил Ассанжа под стражей

Фото: commons.wikimedia.org / Cancillería del Ecuador

Вестминстерский суд Лондона оставил под стражей основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Его признали виновным в нарушении условий освобождения под залог.

Теперь дело Ассанжа передано в Королевский суд Саусуорка, который продолжит рассмотрение дела 12 июня, передает Sky News.

Напомним, что сегодня Эквадор отказал основателю WikiLeaks в политическом убежище и британская полиция задержала его в лондонском посольстве центральноамериканской страны.



Министерство юстиции США выдвинуло обвинения против него, однако формулировки обвинения засекречены. Швеция подозревает разоблачителя в изнасиловании. Позднее МИД Великобритании заявил, что Джулиан Ассанж не будет выдан США, только если ему будет грозить смертная казнь.