Британская полиция объявила об аресте Ассанжа

Британская полиция сообщила об аресте основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Эквадор, в посольстве которого последние годы скрывался разоблачитель, решил отказать в предоставлении ему дипломатического убежища.

Ранее сообщалось, что Эквадор в скором времени выдворит Ассанжа из своего посольства в Лондоне. При этом в феврале 2019-го известный разоблачитель получил новый австралийский паспорт.

С 2012 года основатель WikiLeaks скрывался в лондонском посольстве центральноамериканской страны. Шведские власти подозревают основателя Wikileaks в изнасиловании и требуют его выдачи.