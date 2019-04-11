Британия не станет выдавать Ассанжа США только при угрозе смертной казни

МИД Великобритании заявил. Что Джулиан Ассанж не будет выдан США только, если ему будет грозить смертная казнь.

«Такова наша общая политика при любых обстоятельствах, и она в равной степени относится к Джулиану Ассанжу. Поэтому он не будет экстрадирован, если ему будет грозить смертная казнь», — приводит слова министра иностранных дел королевства Алана Данкана телеканал Sky News.

Напомним, что сегодня Эквадор отказал основателю WikiLeaks в политическом убежище и британская полиция задержала его в лондонском посольстве центральноамериканской страны. Ассанжа могут выдать США или Швеции. Министерство юстиции США выдвинуло обвинения против него, однако формулировки обвинения засекречены. Швеция же подозревает разоблачителя в изнасиловании.