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Госдума приняла в основном чтении законопроект о «суверенном Рунете»

11:44, 11.04.2019
Госдума приняла в основном чтении законопроект о «суверенном Рунете»
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Госдума приняла во втором, основном, чтении законопроект о «суверенном Рунете». Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Ранее «Реальное время» писало, что вступление в силу закона о Рунете будет перенесено на ноябрь текущего года. Это связано с тем, что положения проекта предполагают принятие ряда подзаконных актов разного уровня.

Напомним, что авторами законопроекта выступили глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, его первый заместитель Людмила Бокова и депутат Госдумы Андрей Луговой. Последний отказался отзывать свою подпись под законопроектом.

Речь идет о создании инфраструктуры, которая обеспечит «работоспособность российских интернет-ресурсов в случае невозможности подключения российских операторов связи к зарубежным корневым серверам сети интернет».

Документ подготовлен «с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года стратегии национальной кибербезопасности США», в которой декларируется принцип «сохранения мира силой», а Россия в числе прочих стран «впрямую и бездоказательно обвиняется в совершении хакерских атак».

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