Вступление в силу закона о Рунете перенесут на ноябрь 2019 года

Вступление в силу закона о Рунете будет перенесено на ноябрь текущего года, так как положения проекта предполагают принятие ряда подзаконных актов разного уровня. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин.

Он также уточнил, что положение о национальной системе доменных имен вступит в силу с 1 января 2021 года, передает «РИА Новости».

Напомним, что законопроект о защите Рунета был принят Госдумой в феврале в первом чтении. Он направлен на защиту устойчивой работы интернета в России в случае возникновения угрозы его функционирования из-за рубежа. В КПРФ и ЛДПР заявили, что не поддерживают данный законопроект.