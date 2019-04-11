ВЦИОМ: больше половины россиян не готовы к крупным покупкам и кредитам

55% россиян заявили, что не готовы к крупным покупкам и кредитам. Противоположной точки зрения придерживаются 23% жителей России, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

68% опрошенных не считают возможным в настоящее время рассматривать вопрос о получении крупных займов, обратного мнения придерживаются 15% респондентов. Также почти половина россиян (48%) полагают, что сбережения лучше положить в банк.

Ранее социологи сообщили, что около 40% россиян недовольны условиями жизни в стране.