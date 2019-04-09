Около 40% россиян недовольны условиями жизни в стране — социологи

Жизнью недовольны почти 40% россиян. Данные приводят эксперты института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.

Жители России раскритиковали размер зарплат, доступность качественных медицинских и образовательных услуг. Также 30% респондентов заявили, что недовольны экологией, передает «Коммерсант» со ссылкой на исследование.

Чтобы адаптироваться к подобным условиям, 35% россиян ищут себе подработку. Часть опрошенных предпочитают экономить, брать кредиты или деньги в долг и продавать свое имущество.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин ознакомился с исследованием о неспособности 35% россиян купить себе обувь.