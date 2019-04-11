РЖД сорвали сроки подготовки проекта ВСМ Москва — Казань

Счетная палата сообщила, что РЖД сорвали сроки подготовки проектной документации на большинство объектов высокоскоростной магистрали Москва — Казань.

Как пишет РБК со ссылкой на отчет компании, компания должна была завершить подготовку документации до конца 2018 года.

Ранее Глава ВТБ Андрей Костин высказал мнение, что ВСМ Москва — Казань не дотянут до столицы Татарстана в ближайшие 30 лет.

До этого СМИ сообщили, что президент РФ Владимир Путин не одобрил строительство ВСМ Москва — Казань. Однако пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что эта информация не соответствует действительности и работа по этому проекту продолжается.