Костин о ВСМ: «Я думаю, мы не дотянем ее до Казани в ближайшие 30 лет»

Глава ВТБ Андрей Костин высказал мнение, что высокоскоростные магистрали слишком дорогие.

В ходе выступления на XX Апрельской международной научной конференции НИУ ВШЭ он отметил, что строительство ВСМ Москва — Казань неэффективно.

«Я думаю, мы никогда до Казани ее не дотянем, в ближайшие 30 лет, наверное, да», — цитирует его RNS.

Ранее СМИ сообщили, что президент РФ Владимир Путин не одобрил строительство ВСМ Москва — Казань. Однако пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что эта информация не соответствует действительности и работа по этому проекту продолжается.